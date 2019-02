Travolta da un’auto in corso Galileo Ferraris, muore dopo dieci giorni di agonia

Era stata investita lo scorso 13 febbraio all'angolo con via Fratelli Carle a Torino

E’ deceduta oggi, dopo quasi dieci giorni di agonia, Francesca Brignardello, la giovane dottoressa torinese specializzanda in Medicina Interna, travolta da un’auto, lo scorso mercoledì 13 febbraio, mentre attraversava corso Galileo Ferraris (angolo via fratelli Carle) a Torino.

L’URTO VIOLENTISSIMO

L’urto, contro una Fiat Panda, era stato violentissimo e la 28enne, figlia di due medici del capoluogo piemontese, aveva sfondato il parabrezza per poi essere scagliata a quasi 20 metri di distanza dal luogo del tragico impatto. Subito soccorsa, era stata trasportata in condizioni critiche al pronto soccorso dell’ospedale Cto dove i medici si erano riservati la prognosi. Oggi la notizia del decesso.

IL DOLORE DELLA MADRE SU FB

Sull’incidente sono ancora in corso le indagini della squadra infortunistica del reparto radiomobile della polizia municipale di Torino. “Sei stata un dono per tutti noi, proteggici da lassù”, ha scritto la madre in un post su Facebook.