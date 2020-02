Travolta da un’auto pirata mentre attraversa la strada con il cagnolino al guinzaglio: lei è grave al Cto, il barboncino è morto

L'episodio martedì sera in via Giordano Bruno a Torino

Attraversa la strada con il cane al guinzaglio e viene travolta da un automobilista che non si ferma a prestare soccorso. Lei finisce in ospedale, al Cto, il “barboncino” muore. E’ quanto accaduto martedì 11 febbraio, tra le 19.20 e le 19.35, in via Giordano Bruno (tra corso Sebastopoli e via Erasmo da Rotterdam) a Torino.

LA DONNA E’ GRAVE AL CTO

La malcapitata, una 52enne del posto, secondo le indagini degli agenti del IX comando Nizza Millefonti/Lingotto/Filadelfia della polizia municipale Torino, è stata presumibilmente investita mentre attraversava la strada in compagnia del suo “barboncino”. L’animale è purtroppo, deceduto; la donna è stata ricoverata al Cto. Le sue condizioni non sono ritenute buone dai medici che l’hanno presa in cura.

I RILIEVI DELLA MUNICIPALE

Gli agenti della municipale stanno ora effettuando ricerche affidandosi anche alle riprese delle telecamere presenti in zona con la speranza di riuscire a risalire all’automobilista pirata. Da qui l’invito, da parte dei vigili urbani, a chiunque avesse eventualmente assistito al fatto, di contattare gli agenti (tel. 01101130900/01101130912).