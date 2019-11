Travolta dal Suv davanti all’asilo: «Il mio incubo vicino a Emma»

«Sapevo che quell’elicottero scendeva per Emma. Quando me l’hanno confermato, siamo stati al buio, in apnea. Respiriamo solo adesso che sta un po’ meglio». Annabianca Vincenzi parla sulla porta del reparto di Chirurgia ad alta intensità del Regina Margherita. È lì che passa le sue giornate da un mese esatto, cioè da quando la sua bimba di 2 anni e 10 mesi è stata travolta da Suv davanti all’asilo Casa nel bosco.

Tutto è cominciato poco dopo le 10,30 di martedì 8 ottobre: «È stato assurdo. Ho visto l’elisoccorso e ho subito pensato che fosse per mia figlia. Poco dopo una maestra mi ha chiamato per dirmi che c’era stato un incidente e che la bimba era al Regina Margherita. Ho chiesto: “Allora l’elicottero era per Emma?”. Lei è stata in silenzio un attimo e poi mi ha detto di sì».

Da lì è iniziato il buio, come l’ha definito lei stessa: «Però abbiamo avuto la fortuna di essere sostenuti tantissimo: i nostri amici sono diventati una famiglia, ci preparano anche pranzo e cena. Così io, mio marito e i miei genitori possiamo concentrarci sulla bimba e su Tommaso, il figlio più piccolo. Dobbiamo ringraziare tutta Chieri per il sostegno, non ce l’aspettavamo. Anche perché abitiamo lì soltanto da tre anni».

Adesso come sta Emma? «Il trauma e la prima operazione sono stati devastanti. I medici stanno facendo un lavoro meraviglioso ma ci hanno detto da subito che avrebbe potuto svegliarsi dopo mesi. Oppure non svegliarsi più. Per me era inconcepibile pensare di vederla viva ma non più com’era prima. Invece sta reagendo: ha iniziato a sorridere, a parlare, a darci segni che è di nuovo Emma. Adesso possiamo respirare e guardare al futuro. Anche se solo il tempo potrà dirci come sarà il suo recupero».

È su quello che si vogliono concentrare Annabianca e il marito. A loro non interessano le cause dell’incidente: «Sappiamo del dubbio sul freno a mano. Ma non c’interessa: se il conducente non lo ha tirato, è una dimenticanza ed è umano; se si è rotto qualcosa, non è colpa di nessuno. Lasciamo che i carabinieri facciano il loro lavoro e chiariscano se ci sono stati degli errori. Non ce l’abbiamo con nessuno: Emma è stata felice per due anni in quell’asilo e adesso conta solo che lei si riprenda».