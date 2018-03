Travolta e uccisa da un tir in corso Moncalieri, il camionista: “Non mi sono accorto di nulla”

“Non mi sono accorto di nulla“. Lo ha ribadito oggi al pm Lisa Bergamasco in procura a Torino il 52enne camionista del salernitano indagato per avere travolto e ucciso una donna di 68 anni Giuliana Minuto trascinandola per centinaia di metri in Corso Moncalieri a Torino e provocandone la morte.

CAMIONISTA INDAGATO PER OMICIDIO STRADALE

L’incidente è avvenuto lo scorso primo febbraio. A dare l’allarme erano stati alcuni automobilisti che avevano scorto il corpo della donna disteso per terra. Il camionista è indagato per omicidio stradale e, assistito dall’avvocato Sabato Romano, ha chiesto e ottenuto di poter essere interrogato.

L’UOMO SI E’ COMMOSSO DURANTE L’INTERROGATORIO

L’uomo ha spiegato che era la prima volta che passava per Torino. “Ero diretto a Milano – è stato il suo racconto – dove ho preso in carico una gru che ho portato in Campania. Quando mi hanno contattato i carabinieri non potevo crederci. All’inizio avevo addirittura pensato a uno scherzo”. “Ora sono profondamente dispiaciuto” ha aggiunto durante l’interrogatorio, nel corso del quale si è anche commosso.

NON POTEVA PERCORRERE IL CORSO

Quando il pm gli ha detto che non avrebbe dovuto percorrere Corso Moncalieri, ha risposto che aveva impostato il navigatore selezionando la cosiddetta “opzione autocarro“. “C’erano molti semafori – ha precisato – e procedevo a bassa velocità non mi sono reso conto di nulla”. Il mezzo è stato dissequestrato. La patente non è stata ritirata.