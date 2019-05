Travolta mentre attraversa sulle strisce pedonali: morta donna di 75 anni [LE FOTO]

Il conducente della vettura si è fermato a prestare soccorso ma per la malcapitata non c'è stato nulla da fare

E' accaduto in via Pio VII (all'altezza di via Allason) a Torino

Tragedia della strada, questo pomeriggio, a Torino. Una donna di 75 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. E’ accaduto intorno alle 15.30, in via Pio VII, all’altezza di via Allason (periferia Sud del capoluogo). Per la donna non c’è stato nulla da fare.

LA DONNA E’ DECEDUTA SUL COLPO

Il conducente della vettura si è fermato a prestare soccorso ma la malcapitata è deceduta sul posto. Gli agenti della polizia municipale del reparto Radiomobile, giunti sul posto per gli accertamenti di rito, hanno rilevato il sinistro ricostruendo la dinamica del terribile impatto.