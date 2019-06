Travolta da un’auto nel parcheggio del supermarket: morta donna di 82 anni

Inutili i soccorsi del 118, l'anziana sarebbe deceduta per la caduta

E' successo in via Pianezza a Torino

Tragedia, questo pomeriggio in via Pianezza a Torino. Una donna di 82 anni è morta, dopo essere stata investita nel parcheggio di un supermercato da una Fiat Panda che stava effettuando delle manovre.

MORTA PER LA CADUTA

I soccorsi sono stati tempestivi e, una volta sul posto, la squadra del 118 ha fatto di tutto per rianimare la malcapitata che, a quanto pare, sarebbe deceduta per la caduta.

MUNICIPALE SUL POSTO

Sul posto sono giunti anche gli agenti della Squadra infortunistica del reparto Radiomobile della polizia municipale di Torino che stanno ora lavorando per ricostruire l’accaduto.