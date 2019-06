Travolti da un’auto: due morti nel Cuneese. Tra le vittime un gelataio di Carmagnola

Tragico schianto, la notte scorsa nel Cuneese. E’ accaduto sulla Strada Reale (provinciale 165), a Foresto di Cavallermaggiore, poco dopo la mezzanotte. Due le vittime: un’infermiera 47enne del “118” di Bra ed un gelataio ambulante di Carmagnola di 49. Tre i veicoli coinvolti nell’incidente stradale.

FERMI IN SEMICURVA

Stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri, una coppia di venditori di gelati di Carmagnola si è fermata in una semicurva della strada Reale per un’avaria: volevano mettere a posto un carretto a rimorchio che sporgeva dalla loro macchina. Dall’auto è sceso il commerciante. In suo soccorso si sono fermati un automobilista – un 25enne guineano – e l’infermiera che viaggiavano a bordo di una Golf.

TRAVOLTI DALL’AUTO

In quel momento è sopraggiunto il terzo veicolo, una Maserati Levante condotta da un 49enne, con a bordo la moglie e la figlia piccola, che non si è accorto dell’auto in panne piantata in mezzo alla strada e si è schiantato contro il carretto dei gelati travolgendo le tre persone che in quel momento si trovavano accanto alle vetture.

NULLA DA FARE PER LORO

Nel violento impatto, l’infermiera e il gelataio di Carmagnola non hanno avuto scampo. I due sono morti praticamente sul colpo. Il 25enne della Nuova Guinea, ferito alle gambe, è stato soccorso e trasportato in gravi condizioni all’ospedale “Santissima Annunziata” di Savigliano. Illesi i tre occupanti della Maserati. Comprensibilmente sotto shock ed a sua volta ferita, sia pure in maniera non grave, la moglie del commerciante.

LE INDAGINI DEI CARABINIERI

Sull’esatta dinamica della tragica carambola sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Savigliano, spalleggiati dai loro colleghi del distaccamento di Cavallermaggiore, giunti sul posto insieme con i vigili del fuoco. A loro ora procedere con i rilievi di rito e gli accertamenti.