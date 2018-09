Travolti sulle strisce: nonna e nipotino di 8 anni finiscono in ospedale

La donna, 71 anni, è stata ricoverata in prognosi riservata al Cto, il bambino, 8 anni, è stato trasportato al Regina Margherita, con lesioni non gravi

E' successo in corso Fiume a Torino

Incidente stradale, oggi a Torino, in corso Fiume, angolo via Manara, dove una nonna e suo nipote sono stati travolti da un’auto. La donna, 71 anni, è stata trasportata all’ospedale Cto, dove i medici si sono riservati la prognosi; il bambino, 8 anni, è stato ricoverato al Regina Margherita, con lesioni non gravi.

TRAVOLTI SULLE STRISCE

Da una prima ricostruzione, i due pedoni stavano attraversando sulle strisce all’altezza di via Manara, quando sono stati investiti da una Nissan Qashqai che aveva appena superato un’altra macchina ferma prima delle strisce, e procedeva in direzione piazza Crimea.

CONDUCENTE NEGATIVA ALL’ALCOL TEST

La conducente, una donna di nazionalità brasiliana, si è fermata a prestare soccorso ed è risultata negativa all’alcol test. Sul posto gli agenti del Reparto Radiomobile della polizia municipale di Torino che hanno bloccato la il traffico per consentire i soccorsi.