Travolto all’incrocio col suo monopattino, 22enne in prognosi riservata al Cto [FOTO]

Un ragazzo di 22 anni, di nazionalità ecuadoriana, è ricoverato in gravissime condizioni al pronto soccorso del Cto di Torino dove è stato trasportato in codice rosso nel pomeriggio di ieri, in seguito a un incidente stradale.

Intorno alle 15.30 il giovane, che stava percorrendo via Rosolino Pilo in direzione centro sul suo monopattino, è stato infatti investito in prossimità di un incrocio semaforizzato da un’autovettura Infinity Q30 che transitava in corso Lecce, direzione nord.

Subito soccorso, il giovane è stato trasportato immediatamente in ospedale: la prognosi è riservata. Gli agenti della Squadra infortunistica del Reparto Radiomobile della Polizia Municipale Torino sono subito intervenuti sul luogo dell’incidente per i rilievi del caso.