Travolto da un’auto mentre attraversa la strada: 24enne grave in ospedale

Il giovane ha riportato un trauma cranico con conseguente versamento di liquido. E' ricoverato in prognosi riservata al San Luigi di Orbassano

Drammatico incidente stradale nella tarda serata di ieri, sabato 31 marzo, sulla strada provinciale 589. Un giovane di 24 anni è stato travolto da un’auto mentre attraversava la strada. Soccorso è stato accompagnato d’urgenza all’ospedale San Luigi di Orbassano dove è stato ricoverato in gravi condizioni. E’ successo poco dopo la mezzanotte a Bruino, al confine con Sangano.

SOCCORSO DAL CONDUCENTE

E’ stato il conducente dell’auto che lo ha investito a prestare i primi soccorsi al malcapitato, allertando il 118. Sul posto sono giunti anche i carabinieri del locale distaccamento dell’Arma chiamati a fare luce sull’accaduto. L’automobilista è stato sottoposto all’alcoltest, ma le analisi hanno dato esito negativo.

RICOVERATO IN PROGNOSI RISERVATA

Per il ragazzo, invece, la situazione è apparsa immediatamente delicata agli occhi dei medici che lo hanno preso in cura. Nell’impatto con l’auto, infatti, il 24enne ha riportato un pericoloso trauma cranico con conseguente versamento di liquido, oltre alla frattura scomposta della spalla destra e di tre costole. La prognosi resta riservata.