Travolto e schiacciato mentre carica il carro attrezzi: è grave in ospedale

L'uomo, 52 anni, era giunto sul posto per soccorrere un'auto in panne. Ancora incerte le cause dell'incidente

Travolto e schiacciato mentre carica un’auto sul carro attrezzi, finisce in codice rosso all’ospedale San Giovanni Bosco. E’ successo questo pomeriggio, poco dopo le 16, in strada comunale Val San Martino a Torino.

SCHIACCIATO CONTRO IL MURETTO

Qui, infatti, per cause ancora in corso di accertamento, il conducente di un mezzo di soccorso è rimasto incastrato contro un muretto, non si sa bene se dalla vettura – una Volkswagen up – che stava sollevando oppure se dallo stesso carro attrezzi.

GLI ACCERTAMENTI DI VIGILI E SPRESAL

Come siano andati i fatti, in ogni caso, toccherà agli agenti della polizia municipale, giunti sul posto insieme ai tecnici dello Spresal ed al 118, chiarirlo. Resta il fatto che l’operatore, 52 anni, ha rischiato veramente grosso.

SOCCORSO DAI POMPIERI, E’ GRAVE AL CTO

Per liberarlo dal “peso” è stato, infatti, necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Le sue condizioni sono state giudicate serie dai medici che lo hanno preso in cura. L’uomo però non ha perso conoscenza. Nell’incidente ha subito un trauma addominale. Tuttavia non dovrebbe correre pericoli di vita.