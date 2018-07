Travolto in bici dall’automobilista ubriaco: grave ragazzino di 11 anni

E' successo alla rotonda tra via Martinat e corso Torino a Pinerolo

Tragedia sfiorata, ieri sera, a Pinerolo dove un ragazzino di 11 anni è stato travolto dauna Fiat Punto mentre procedeva in sella alla sua bici. L’incidente è accaduto intorno alle 21,30 alla rotonda corso Torino e via Martinat.

L’AUTOMOBILISTA ERA UBRIACO

Al volante della vettura, che percorreva corso Torino in direzione del centro, c’era un 33enne di Piossasco, risultato completamente ubriaco all’alcoltest cui è stato sottoposto dai carabinieri. Le analisi hanno infatti certificato la presenza di un tasso superiore a 1,5 grammi di alcol per litro di sangue, vale a dire più di tre volte i limiti imposti dalla legge.

I GENITORI DEL PICCOLO DANNO L’ALLARME

A dare l’allarme sono stati i genitori del ragazzino, che si trovavano in bicicletta a pochi metri da lui a bordo strada. Anche l’automobilista si è fermato ed è stato a sua volta trasportato lui in ospedale, all’Agnelli, in stato di shock.

CONDUCENTE DENUNCIATO

Sulla dinamica dell’incidente stanno indagando i carabinieri della locale compagnia. Il 33enne è stato denunciato per lesioni stradali gravissime e guida in stato di ebbrezza.