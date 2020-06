Tre anni fa l’incubo di piazza San Carlo: a Palazzo di Città il ricordo di Erika Pioletti e Marisa Amato

Tre anni fa la tragedia del 3 giugno 2017 in piazza San Carlo. Una notte drammatica, segnata da lutti, polemiche e soprattutto dolore. Doveva essere una festa, con la proiezione della finale di Champions League a Cardiff tra Juventus e Real Madrid: si è trasformata, purtroppo, in un interminabile incubo per migliaia di persone.

Una tragedia commemorata in forma privata, stanti le limitazioni per l’emergenza Covid-19, nel corso di una cerimonia organizzata in mattinata nel Cortile d’onore di Palazzo di Città in ricordo delle due donne, Erika Pioletti e Marisa Amato, che persero la vita a seguito di quei drammatici fatti.

Presenti alla cerimonia, insieme ai familiari, la sindaca Chiara Appendino, il presidente del Consiglio comunale Francesco Sicari, il prefetto Claudio Palomba, il vice questore Carmine Grassi, rappresentanti della Juventus e dell’associazione Quelli di … Via Filadelfia. Due corone di fiori, della Città di Torino e della Juventus, sono state deposte anche in piazza San Carlo.