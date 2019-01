Tre busti di Benito Mussolini rubati in magazzino scolastico

Si tratta di manufatti d'epoca, uno in bronzo e due in gesso. Furono realizzati in occasione della visita del duce nel 1939

Tre busti di Benito Mussolini sono stati rubati nel deposito di una scuola di Biella, l’Istituto Superiore Quintino Sella. E’ stato il dirigente scolastico Gianluca Spagnolo a denunciare il furto delle sculture che da tempo erano custodite nel magazzino della scuola, nella sede distaccata di “Città Studi”. Si tratta di tre manufatti d’epoca realizzati, uno in bronzo e due in gesso in occasione della visita del duce a Biella nel 1939.

LA SCOPERTA DURANTE L’INVENTARIO

E’ stato un impiegato che stava facendo l’inventario a scoprire che mancavano le tre opere che si ritiene siano di pregevole fattura. Stando al primo accertamento non sarebbe stato rubato altro materiale. Secondo il dirigente della scuola che si è rivolto ai carabinieri, sarà difficile risalire alla data del furto in quanto dal settembre 2017 non sarebbe più entrato nessuno nei magazzini.