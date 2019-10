Tre cani abbandonati in una scatola: carabinieri a caccia dei responsabili

Sembra una scatola come tante altre, abbandonata lungo la strada che porta al canile di Chieri. Ma si muoveva e lasciava filtrare dei guaiti: dentro c’erano tre cagnolini meticci di pochi giorni. A trovarli è stata, mercoledì mattina, una ragazza di passaggio nei pressi di strada del Tario, al confine fra Chieri e Andezeno. Ha chiamato i carabinieri e poi i volontari dell’Enpa, che gestiscono il canile.

I cuccioli stanno bene ma sono in una gabbia separata in osservazione sanitaria, dove resteranno per dieci giorni. Poi saranno visitati da un veterinario dell’Asl To5, che inserirà il microchip e preparerà il loro libretto sanitario. A quel punto saranno pronti per essere adottati da qualcuno pronto ad accoglierli, a differenza di chi li ha lasciato in una scatola a bordo strada. Intanto i militari della compagnia di Chieri indagano sull’abbandono di animali, reato previsto dal codice penale. A quanto pare ci sono degli elementi per risalire al responsabile: sulla scatola c’era una bolla di consegna con l’indirizzo di un’azienda di San Damiano d’Asti.

Purtroppo non è la prima volta che i volontari dell’Enpa chierese salvano dei cagnolini abbandonati: in estate ne hanno trovati alcuni legati per strada, sotto il sole. Se non fossero intervenuti, sarebbero morti di fame o di sete. Oppure, come già successo in passato, si sarebbero strozzati nel tentativo di liberarsi.