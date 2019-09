Tre chili e mezzo di marijuana nascosti nel trolley: quattro arresti a Barriera Milano

Il "bagaglio" era nascosto in un armadio a muro, il resto della "roba" nella canna fumaria. In manette tre uomini e una donna tra i 21 e i 31 anni: sono tutti nigeriani

Quattro persone in manette e oltre tre chili e mezzo di marijuana sequestrati: è il bilancio di un’operazione condotta dagli agenti del commissariato Barriera Milano, coadiuvati da equipaggi del reparto prevenzione crimine “Piemonte” e unità cinofile, a Torino.

LA MARIJUANA ERA NASCOSTA IN UN TROLLEY

La droga era nascosto in un trolley, all’interno di un armadio a muro, scovato in un appartamento al quarto piano di un palazzo di corso Vercelli, nel quartiere Barriera di Milano, dove abitavano quattro nigeriani, tre uomini e una donna tra i 21 e i 31 anni. I quattro sono stati tutti arrestati.

DROGA AVVOLTA NELLA PELLICOLA PER COPRIRNE L’ODORE

La marijuana, così come scoperto dagli investigatori, era avvolta in numerosi strati di pellicola trasparente per coprirne l’odore.

ALTRA “ERBA” NELLA CANNA FUMARIA

Altri 250 grammi di “erba” sono stati trovati nella cucina dell’alloggio: erano nascosti in una canna fumaria sotto il forno. Il blitz della Polstato è scattato nell’ambito di un controllo straordinario del territorio e rientra nell’operazione “Alto Impatto“.

FERMATI PER CONTROLLI ALTRI TRE EXTRACOMUNITARI

Due senegalesi, che occupavano un altro alloggio all’interno dello stesso palazzo, sono stati accompagnati all’ Ufficio Immigrazione per la verifica della loro posizione sul territorio nazionale, mentre per un nigeriano che non ha rispettato il divieto di dimora in città, la Questura chiedera’ l’aggravamento della misura