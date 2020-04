Tre colori per tante storie, le Fiaschette in edicola

Tre colori per tre filoni, il rosso, il verde e l’azzurro: sono quelli che contraddistinguono le inconfondibili copertine a righe verticali delle “Fiaschette” della casa editrice BuendiaBooks. Libri in formato tascabile e a poco prezzo, dai 2,50 ai 5 euro..

Le Fiaschette arrivano in edicola in questi giorni, pronte per soddisfare i gusti di tutti i lettori e allietare un po’ le giornate in questi tempi di clausura forzata per il coronavirus.

Il rosso indica i “Vermouth”, ossia storie forti, gialli, noir e thriller, dalle indagini metropolitane a una avventura inedita di un certo detective di Baker Street…

Il verde è la narrativa dei “Plin”, declinata in tutte le sue forme, dai racconti intimistici all’avventura storica e d’amore.

L’azzurro “Cri cri” è il colore delle storie per ragazzi, dalle avventure dell’elfo Bes al romanzo di formazione di un giovane nella seconda guerra mondiale.

Tanti autori: Liana Pastorin, Andrea Monticone, Gabriele Farina, Marco G. Dibenedetto, Domenico Della Piana, Barbara Del Sordo, Corrado Artale, Annamaria Bonavoglia, Cristina Converso, Nero&Milla.