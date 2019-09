Tre fermate a rischio taglio: «Non isolate Vanchiglietta»

Tre fermate di corso Belgio a forte rischio taglio. È quanto emerso, ancora una volta, giovedì sera in consiglio della circoscrizione Sette. Con l’assessore alla Viabilità di Palazzo Civico, Maria Lapietra, a spiegare quello che sarà la revisione della rete Gtt che il Comune attuerà nelle prossime settimane. Con meno fermate e passaggi più frequenti sulle linee servite dai tram. Sotto esame, a Vanchiglietta, c’è la tratta della linea 15: e in particolare ci sono la fermata di corso Belgio angolo via Manin (a due passi dalle scuole Ricasoli e Muratori), la fermata di corso Belgio angolo via Andorno (vicina al cinema Fratelli Marx e al poliambulatorio dell’Asl) e quella di corso Belgio angolo via Pallanza, molto utilizzata perché situata in prossimità delle scuole dell’infanzia. La più contestata dalle famiglie del quartiere.

Un argomento su cui la Circoscrizione 7 ha dato già parere negativo. «Il quartiere Vanchiglietta – spiegano il vicepresidente del centro civico, Ernesto Ausilio, e la coordinatrice alla Viabilità, Valentina Cremonini – è fortemente penalizzato dalle decisioni dell’amministrazione comunale. Già conviviamo con il suk, ora vogliono anche toglierci le fermate dei mezzi pubblici». Contro la cancellazione delle fermate si è espresso anche il gruppo della Lega. «Siamo fortemente contrari – rincara il capogruppo, Daniele Moiso – perchè si penalizzano gli anziani e l’utenza di questi mezzi pubblici, spesso composta dalle fasce più deboli della popolazione. Senza contare che attorno al quartiere ci sono innumerevoli servizi che andrebbero tutelati». La cittadinanza, neanche a dirlo, si è presentata in massa alla commissione per chiedere all’assessore di fare marcia indietro. «Questa scelta penalizzerà Vanchiglietta e i suoi abitanti».