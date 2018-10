Tre giorni di rave nell’ex Viberti: «Ora recuperiamo i capannoni»

Sono arrivati da tutto il nord Italia, dal Belgio e dalla Francia per dare vita a uno dei rave party più grande degli ultimi tempi. A rispondere all’invito, che nell’era dei social viaggia attraverso canali Facebook e Whatsapp sono stati oltre cinquemila giovani che per quattro notti hanno invaso i capannoni della ex Viberti di viale Matteotti per una mega festa a ritmo di musica techno, luci strobo e sballo. I camper e le auto sono arrivate intorno alle 23 di sabato sera, ma prima sono arrivati gli organizzatori per montare i gruppi elettrogeni, i sound system e il muro di casse intorno al quale, ancora lunedì mattina, ballavano centinaia di giovani.

Nel cortile dove un tempo parcheggiavano i dipendenti della ditta di semirimorchi, hanno trovato spazio le tende per i bivacchi così come banchi abusivi di panini e bevande. A monitorare quello che per molti hanno è stato il simbolo della Nichelino industriale, i carabinieri della Compagnia di Moncalieri che hanno identificato centinaia di giovani che ora rischiano una denuncia per occupazione di proprietà privata. E non è detto che la festa possa continuare ancora fino a questa serata, anche se i primi ravers hanno cominciato a sfollare già nella tarda serata di domenica e nella giornata di lunedì, cosa che ha reso difficile anche a gestione del traffico in zona con l’impiego di alcune pattuglie della polizia municipale a regolare la viabilità. Quella tra sabato e domenica è la terza maxi festa del genere che nel giro di pochi mesi (l’ultima lo scorso dicembre) si tiene nell’ex capannone, ormai entrato a pieno titolo a far parte del circuito dei rave party. Il comune da tempo sta cercando una soluzione per uscire dalla situazione di abbandono e degrado in cui versa la zona, studiando una serie di progetti che dovrebbero portare a una completa riqualificazione. «Si tratta di una situazione che va sanata, ciò significa che non basta più semplicemente recintare e mettere in sicurezza l’area – spiega il sindaco, Giampiero Tolardo -. Dopo una serie di contenziosi con la proprietà, approdati al Tar, siamo arrivati a una delibera che ora vede la società dialogante con noi. L’azienda non fallirà più e si aprono nuovi scenari». L’idea è di creare un polo ricettivo a vocazione turistico-culturale, nella quale potrebbero essere inserite anche attività di natura commerciale.