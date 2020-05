Tre infortuni sul lavoro in 8 ore. Feriti in fabbrica e nei campi

Finito il lockdown, si torna al lavoro e purtroppo tornano anche gli infortuni. Ieri se ne sono contati ben tre in un solo giorno, per fortuna non mortali.

Il più grave è avvenuto alle 15 di ieri a G.D., un 77enne di Sciolze che stava svolgendo dei lavori sul suo terreno quando il mezzo si è capovolto, probabilmente a causa del dislivello. Sono intervenuti vigili del fuoco, Croce rossa e carabinieri: l’anziano, sempre rimasto cosciente, è stato trasportato in “codice rosso” con l’elisoccorso al Cto. Ora è in prognosi riservata.

Giornata nera in Canavese, dove si sono registrati gli altri due infortuni, uno a San Giusto e uno a San Giorgio. A San Giusto un giovane operaio è rimasto gravemente ferito ieri mattina in una ditta di strada San Giorgio.

