Tre morti in due giorni sui monti. «No rimpianti, la vita va vissuta»

«La vita va vissuta al 100%, senza risparmiarsi. Se in futuro mi si presenterà il conto sarò comunque felice di aver fatto tutto ciò che desideravo. Senza rimpianti». Il conto purtroppo a Valentina Mora, 28 anni, è stato presentato sabato, quando è precipitata sotto la vetta del pizzo Andolla, in Val d’Ossola, nel Vco. La sua passione per la montagna e per le scalate in solitaria le è costata la vita, proprio come temeva chi su Facebook la metteva in guardia contro i rischi che poteva correre. Valentina, originaria di San Maurizio d’Opaglio, nel Novarese, però non ha voluto sentire ragioni e ha continuato a coltivare quella sua passione che poi condivideva con tutti proprio sui social, inondati da centinaia di foto e dai resoconti accurati delle sue imprese. Fino a sabato, quando è partita dal rifugio Andolla, nella Valle Antrona, per raggiungere la vetta. L’allarme è scattato alla sera, quando i parenti non l’hanno vista tornare a casa. Il suo corpo è stato poi trovato il mattino successivo dai tecnici del Soccorso alpino e dalla Guardia di finanza.

Valentina purtroppo non è l’unica vittima sulle montagne piemontesi dell’ultimo fine settimana. Poche ore dopo di lei, ha perso la vita il 69enne Tommaso Balla, di Carmagnola, colto da un malore mentre saliva il sentiero verso il Rocciamelone. Neanche l’intervento dell’elisoccorso è stato sufficiente a salvarlo e alla squadra del Soccorso alpino non è rimasto altro da fare che riportare la salma a valle.

La terza disgrazia si è registrata domenica sul Monte Bianco, dove un 20enne di Varese è precipitato per centinaia di metri poco dopo aver terminato la parte più difficile della Cresta del Brouillard, a quota 4.600. A dare l’allarme è stato il compagno di scalata, dal quale si era da poco slegato. Lui e altri tre alpinisti, che si trovano poche centinaia di metri più in basso, sono rimasti bloccati tutta la notte sul Bianco. Il forte vento ha impedito all’elicottero del Soccorso alpino di avvicinarsi e anche ieri mattina un nuovo tentativo è andato a vuoto, mentre i tecnici sono riusciti a recuperare il corpo del 20enne. Il gruppetto nel pomeriggio è poi riuscito a raggiungere il rifugio Gouter, sul versante francese.

A “completare” il week end difficile per il Soccorso alpino, anche l’intervento alla Punta Ostanetta di Bagnolo Piemonte, dove un alpinista si è fatto male alle gambe e non ha potuto proseguire la scalata. L’uomo è quindi stato riportato a valle in barella.