Tre palle un dollaro

Avete notato la differenza con cui i media mainstream hanno trattato le due notizie sul tentato impeachment di Trump? Per la sconfitta alla Camera Tg, approfondimenti, commenti, talk, editoriali. Per la vittoria in Senato, silenzio. I Dem sapevano di non avere i numeri, ma speravano nei traditori. E poi a loro bastava già il fango. Per quello si affannavano a ripetere che Trump comunque restava il primo Presidente della storia proposto per due impeachment. È come se un terrorista, dopo aver fallito ben due attacchi mortali al Presidente, si vantasse: “sì, non ce l’ho fatta, ma lui è il primo Presidente a subire due attentati”. Gli odiatori rossi sono fatti così. Falsi, livorosi e vendicativi. Hillary Clinton era già stata umiliata nell’elezione, Nancy Pelosi lo è stata a metà e fine mandato. Non bastava, ai Dem, aver insediato alla Casa Bianca un patetico pensionato (perfetto, per essere comandato da dietro) con elezioni su cui pesa più di un dubbio. Volevano cancellare Trump dalla scena politica così come era stato cacciato dai social, loro complici. Proprio loro, i Dem che sotto elezioni soffiavano sul fuoco dei tumulti e dei saccheggi compiuti dagli estremisti di sinistra di Antifa e BalckLivesMatter, i Dem che lasciavano abbattere statue di personaggi storici illustri senza battere ciglio, loro volevano che Trump venisse condannato come mandante del pittoresco manipolo invasore di Capitol Hill. Ora, mentre i bari Dem si leccano le ferite, Trump potrà più facilmente riprendere il timone dei Rep, rimastigli fedeli nonostante le false notizie che li davano sull’orlo di una scissione. 75 milioni di elettori defraudati aspettano la riscossa della corazzata Rep. Con un ciuffo biondo in plancia.

collino@cronacaqui.it