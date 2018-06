Tre persone intossicate, evacuato uno stabile a Barriera Milano

Tre persone intossicate e uno stabile evacuato, con una ventina di persone in strada per motivi precauzionali: serata movimentata per gli inquilini di uno stabile al civico numero 2 di via Vallero, nel quartiere Barriera di Milano.

Le tre persone ferite sono state portate all’ospedale per un’intossicazione, le loro condizioni non sono gravi e non destano particolare preoccupazione. Molto probabilmente l’intossicazione è dovuta al contatto con una sostanza urticante.

Evacuato dai vigili del fuoco, invece, l’intero stabile. Gli altri residenti, in ogni caso, non hanno mostrato sintomi da possibile intossicazione.