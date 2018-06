Tre pusher arrestati dopo un inseguimento. I panetti di hashish lanciati dall’auto in corsa

Carabinieri liberi dal servizio catturano un pusher. Il fatto è accaduto a Beinasco, nella serata di lunedì.

Due carabinieri si stavano accingendo a tornare a casa quando hanno riconosciuto un noto spacciatore della zona trafficare in modo sospetto all’interno della sua auto.

Quando l’uomo è partito in direzione di via Artom, lo hanno seguito a breve distanza per poi ritrovarlo pochi minuti dopo mentre era affiancato a una Ford Fiesta con tre giovani a bordo, tra cui una minorenne.

A quel punto i militari in borghese, ormai raggiunti dai colleghi in servizio, hanno deciso di intervenire bloccandolo e sequestrandogli due panetti di hashish da 100 grammi ciascuno. Fermati anche i tre a bordo della Fiesta che, in un tentativo maldestro di darsi alla fuga, avevano lanciato dal finestrino altri tre panetti.

I carabinieri hanno sequestrato la droga e tratto in arresto il pusher, un italiano di 27 anni, e i due uomini della Fiesta. Denunciata la minorenne.