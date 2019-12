Tre ragazzini afgani in fuga su un Tir :«È Torino? Possiamo vedere CR7?»

Erano partiti alcune settimane fa da un villaggio della regione di Kabul, in Afghanistan, con il miraggio di raggiungere l’Europa. Di cominciare una nuova vita, senza stenti e con prospettive. T

re ragazzini di neppure 16 anni sono stati trovati dagli agenti della Polstrada, rannicchiati, affamati e infreddoliti all’interno del cassone di un Tir che è stato intercettato nel parcheggio di un centro commerciale a Settimo Torinese.

I poliziotti li hanno accuditi e sfamati e poi, dopo una visita di controllo all’ospedale Molinette, condotti in una comunità protetta in provincia di Torino. Incredulo il conducente del Tir, perché era stato proprio lui a chiamare la polizia in quanto aveva subìto un tentativo di furto di merce all’interno del camion.

