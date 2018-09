Tre su tre: Ronaldo ancora a secco, ma la Juve passa a Parma

Mandzukic sblocca subito la gara del Tardini, poi il pareggio di Gervinho. Nella ripresa Matuidi decide il match. CR7 non brilla

Tre su tre. Cristiano Ronaldo non trova ancora la via del gol, ma la Juventus passa comunque a Parma nell’anticipo del saturday night valido per la terza giornata di campionato.

Sotto gli occhi del premier portoghese, Antonio Costa, CR7 non si sblocca, ma Allegri dispone di tantissime stelle e fa sua la partita. Bianconeri subito in vantaggio con Mandzukic, poi al 33’ il pareggio di Gervinho. Al 58’ Matuidi, dopo l’assist di tacco di Mandzukic, supera Sepe e fissa il risultato sull’1-2.

IL TABELLINO DI PARMA-JUVENTUS 1-2:

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Rigoni (60′ Deiola), Sutlac, Barillà; Di Gaudio (80′ Ceravolo), Inglese, Gervinho (60′ Da Cruz). A disp. Frattali, Bagheria, Dimarco, Sierralta, Gazzola, Sprocati. All. D’Aversa

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira (80′ Dybala), Pjanic (73′ Emre Can), Matuidi; Bernardeschi (55′ Douglas Costa), Mandzukic, Cristiano Ronaldo. A disp. Pisnoglio, Perin, De Sciglio, Benatia, Barzagli, Kean, Cancelo, Rugani, Bentancur. All. Allegri

Arbitro: Doveri

Ammoniti Pjanic (J), Bernardeschi (J), Rigoni (P), Cuadrado (J)

Reti: 2′ Mandzukic (J), 33′ Gervinho (P), 58′ Matuidi (J)