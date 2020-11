Tre torinesi alla conquista di Malta

Torino alla “conquista letteraria” di Malta. Gli scrittori Andrea Monticone, Gianni Oliva e Giorgio Vitari saranno, infatti, gli ospiti piemontesi del Malta Book Festival 2020: la rassegna letteraria organizzata dal National Book Council e in programma dall’11 al 15 novembre. Rigorosamente online. Tra i partecipanti, anche l’Istituto Italiano di Cultura de La Valletta, che quest’anno impreziosirà il programma con una folta serie di presentazioni letterarie alla presenza degli autori, da seguire sulle pagine Facebook e Instagram dell’Istituto e del Festival. Oltre al Premio letterario Vitaliano Brancati, molte anche le case editrici coinvolte, tra cui Feltrinelli, Drago, Mondadori, Morrone Editore e le torinesi Buendia Books e Neos Edizioni, ciascuna delle quali proporrà al pubblico un titolo del proprio catalogo. A partire da “Vado a vivere a Malta” di Carlo Morrone (edito dalla casa editrice omonima), volume autobiografico di cui l’autore discuterà con Massimo Sarti, direttore dell’Istituto de La Valletta, giovedì 12 novembre alle 16. Sempre giovedì, ma alle 16,30, Federica Brunini presenterà il romanzo intimistico “La circonferenza dell’alba” (Feltrinelli), mentre venerdì 13 sarà esposta la prima antologia dei lavori di Alice Pasquini, “Crossroads: un tuffo nella vita di Alice Pasquini” (Drago), commentata dall’illustratrice in un dialogo con l’editore Paulo von Vacano (alle 16,30). Approfondimento storiografico, invece, sabato 14 con “La guerra fascista. Dalla vigilia all’armistizio, l’Italia nel secondo conflitto mondiale” (Mondadori) di Gianni Oliva (alle 14,30), cui seguiranno due romanzi dall’atmosfera fortemente “piemontese”, ossia la Torino dei primi giorni di lockdown indagata in “Carne mangia carne” (Buendia Books), di Andrea Monticone, e le indagini del procuratore eporediese Rotari in “Il procuratore e la bella dormiente” (Neos), di Giorgio Vitari. Per l’occasione sarà presentata anche la nuova versione in maltese de “La Divina Commedia”, edita da Midsea Books Ltd Editore.