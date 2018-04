Le ragazze, di origini marocchine, avevano acceso un braciere per riscaldarsi

Tragedia sfiorata, la scorsa notte, in un appartamento di Dronero, nel Cuneese. Per riscaldarsi, tre giovani marocchine, tutte 22enni, hanno accesso un braciere, ma sono state costrette a rivolgersi al 118 dopo un’intossicazione da monossido di carbonio.

In un primo momento sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce di Cuneo, per poi essere ricoverate in camera iperbarica a Torino.

Per fortuna sono riuscite a chiamare i soccorsi in tempo e non rischiano la vita.