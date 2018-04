Tregua finita: da stasera torna il maltempo. In arrivo forti piogge e neve in quota

Torna il maltempo in Piemonte. Dopo alcuni giorni di sole e massime oltre i 20 gradi in pianura, da oggi, domenica 8 aprile, una depressione atlantica riporterà nuvole e piogge. Il peggioramento più marcato – spiega Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) – si avrà a partire dal tardo pomeriggio, con precipitazioni che potranno essere “localmente forti” sulle zone montane e pedemontane del Torinese e del Cuneese; quota neve oltre i 1.600-1.800 metri.

TORNA A SALIRE IL RISCHIO VALANGHE

Domani, lunedì 9 aprile, potrebbe nevicare anche a quote più basse, fino 1.200 metri nel Cuneese, all’interno delle vallate delle Alpi Marittime. Piogge anche martedì, con possibili rovesci su alto Torinese, Biellese e Verbano, quota neve a 1.200-1.300 metri, zero termico in calo a 1.600-1.700. A inizio settimana le massime non dovrebbero superare i 15 gradi in pianura e colline, i 5 ai 2.000 metri di altitudine. Torna a salire il rischio di valanghe.