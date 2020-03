Treni, guasti sulla rete da Roma a Torino. Un’altra giornata di caos per i pendolari

Cancellazioni, ritardi fino a oltre 100 minuti, attese infinite tra una stazione e l’altra e capitreno obbligati a chiamarsi sul cellulare per capire a quale altezza viaggiassero i vari convogli che ogni giorno percorrono il nodo ferroviario di Torino.

Un’altra mattinata da dimenticare, quella di ieri, per i pendolari che utilizzano i mezzi pubblici per recarsi a scuola o al lavoro ma anche per i passeggeri dell’alta velocità. I primi disagi si sono registrati intorno alle 5 quando un guasto tecnico provocato da un incendio in una sala relè nella stazione di Settebagni – alle porte di Roma – ha obbligato Trenitalia a riorganizzare il traffico su tutta la tratta.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++