Trenta migranti morti al confine: «Troppi respingimenti abusivi»

«Refus d’entrée». Due parole che sono un incubo, il nemico da evitare per i migranti pronti a rischiare la vita pur di riuscire a lasciare l’Italia e raggiungere la Francia. «Refus d’entrée», nero su bianco sul documento messo in mano a chi viene fermato alla frontiera, significa la fine del sogno, l’obbligo di restare separati da famiglie e amici che già sono riusciti a raggiungere la propria meta, l’essere sopravvissuti alla guerra, alle torture, alla sabbia del deserto e alle onde del mare per poi essere sconfitti dalla burocrazia.

Impossibile accettarlo. E infatti i migranti non lo fanno. A costo della propria vita. «Secondo le informazioni raccolte, tra il 2016 e il 2018 sarebbero stati scoperti circa una trentina di corpi lungo tutta la frontiera franco-italiana, senza contare che con ogni probabilità altri risultano introvabili a causa della geografia del territorio» denunciano gli attivisti di Anafè, associazione francese di assistenza alla frontiera. Di questi 30, sono 4 quelli che hanno perso la vita nei monti tra la Val di Susa e Briançon, e il timore è che il numero sia destinato ad aumentare andando verso la bella stagione: sotto la neve, infatti, ci potrebbero essere i corpi di coloro che hanno tentato di varcare il confine e di cui si sono perse le tracce. Proprio come successo lo scorso maggio a Bardonecchia, quando il cadavere di un uomo rimasto senza nome è stato scoperto lungo il sentiero che conduce all’orrido del Frejus.

«Spingendo le persone migranti a correre dei rischi sempre più importanti per sfuggire ai controlli – spiegano da Anafè -, la frontiera franco-italiana è diventata una frontiera che ferisce, psicologicamente e fisicamente, quando non uccide». Del resto i numeri sono impressionanti. Gli ingressi rifiutati sono 15.745 di cui 4.079 alle frontiere interne nel 2015, 63.390 di cui 51.779 alle frontiere interne nel 2016, 86.320 di cui 70.076 alle frontiere interne nel 2017. Secondo la Direzione centrale della polizia di frontiera francese, nella zona delle Alpi Marittime, le persone interpellate sono state 32.285 nel 2016, 48.362 nel 2017 e 12.538 tra il 1° gennaio ed il 24 maggio 2018. Nelle Hautes Alpes, sono stati emessi 316 rifiuti di ingresso nel 2016 e 1.900 nel 2017. In Haute Maurienne-Vanoise, sono stati rifiutati più di 7mila ingressi nel 2018. Cifre che devono essere lette con precauzione, poiché una persona fa spesso più tentativi d’ingresso e riceve altrettanti rifiuti: «L’uso scorretto di queste cifre – accusano da Anafè -rafforza l’idea erronea di una supposta invasione di migranti in provenienza dall’Italia».

I numeri sono contenuti nel rapporto “Persona non grata” pubblicato dall’associazione e nel quale si denunciano «la militarizzazione della frontiera e le violazioni dei diritti» osservate nel 2017 e nel 2018 dai volontari: «Dal 2015, al confine franco-italiano, le vittime di pratiche di respingimento abusive sono decine ogni giorno. Tali pratiche hanno conseguenze importanti, in particolare in termini di violazione dei diritti e di messa in pericolo delle persone».