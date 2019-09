Trenta nuovi tram a Torino entro il 2021: sono griffati Giugiaro

La società del celebre designer curerà lo stile dei nuovi mezzi per conto di Hitachi Rail Spa, che si è aggiudicata la gara

Entro la prima metà del 2021 Torino avrà a disposizione trenta nuovi tram prodotti da Hitachi Rail Spa, la società del Gruppo Hitachi che ha presentato l’offerta migliore nella gara da 63,4 milioni di euro a cui hanno partecipato cinque tra le maggiori aziende mondiali nel settore.

La cifra sarà assicurata dal Ministero dei Trasporti sulla base di una speciale convenzione con il Comune di Torino e i tram entreranno in funzione tra 18 mesi, contro i 24 previsti in un primo momento. Entro il prossimo mese, invece, dovrebbe essere assegnata la commessa, con la stipula del contratto. Dalla Città, intanto, hanno già fatto richiesta di un finanziamento ulteriore per altri 40 mezzi.

I nuovi tram, lunghi 28 metri, saranno in grado di trasportare 200 passeggeri, avranno due postazioni per disabili e il pianale ribassato, privo cioè di scalini. Saranno realizzati nelle officine di Napoli, Pistoia e Reggio Calabria e avranno un design speciale, curato da Giugiaro Architettura, con livrea contraddistinta dai colori di Torino.