Trentatré anni fa la tragedia dell’Heysel: il Comune di Torino intitola una piazza alle vittime

Trentatré anni fa, la tragedia dell’Heysel. La Juventus, attraverso il sito ufficiale del club, ricorda i “39 angeli” che persero la vita quel maledetto 29 maggio 1985, un’ora prima della finale di Coppa dei Campioni contro il Liverpool.

“Accadde tutto circa un’ora prima di Juventus-Liverpool. Il 29 maggio 1985, bianconeri e Reds erano quasi pronti a scendere in campo per dare vita a un’emozionante finale di Coppa dei Campioni, ma poco dopo le 19 successe qualcosa cui trovare un senso è difficile, anzi impossibile, anche oggi, a 33 anni di distanza” si legge sul sito della Juve.

“Successe tutto in pochi, pochissimi minuti: l’assalto di una frangia di esagitati hooligans, la folla che si spostò per cercare riparo ma trovò invece il crollo di parte del settore Z dello stadio: un settore che, in memoria di quella notte di pazzia, non fu mai più ricostruito. Sono passati 33 anni ma è impossibile, ancora oggi, comprendere quello che successe. Capire come in un battito di ciglia una serata di festa si sia trasformata in una delle più immani tragedie della storia dello sport, come una notte di pallone, palpitazione, sorrisi e lacrime, legate però solo al calcio, si sia potuta trasformare in un lungo e straziante pianto. Lungo come il conteggio delle vittime, 39: i trentanove angeli dell’Heysel che sono sempre con noi”.

UNA PIAZZA INTITOLATA ALLE VITTIME.

Il Comune di Torino ha intitolato una piazza, a pochi passi dalla Dora, alle 39 vittime della tragedia dell’Heysel. “Un momento per diffondere la memoria, che è futuro per tutta la comunità” ha detto la sindaca Chiara Appendino, intervenuta alla cerimonia.

“Con questa piazza Torino vuole aiutare la memoria e il rispetto” ha aggiunto il presidente del Consiglio comunale, Fabio Versaci.

Presente anche Gianluca Pessotto, ex calciatore e ora dirigente della Juve: “Far conoscere questa tragedia aiuterà a migliorare il calcio” ha detto in riferimenti ai cori e agli striscioni beceri che appaiono negli stadi.

“Questa piazza è un gesto concreto che fissa la memoria” ha dichiarato Andrea Lorentini, presidente dell’associazione famigliari delle vittime.