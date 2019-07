Trezeguet ubriaco alla guida di un Suv a Torino: denunciato anche per oltraggio

Patente ritirata per il Brand Ambassador della Juventus: non voleva sottoporsi all'alcoltest, risultato poi positivo

Fermato dagli agenti in via Po, sequestrato il mezzo su cui viaggiava

Di serate magiche ne ha vissute tante con i colori bianconeri, l’ultima notte torinese però non è stata particolarmente felice per David Trezeguet. Il Brand Ambassador di Juventus, presidente delle Juventus Legends, è stato fermato in via Po completamente ubriaco alla guida di un Suv, in compagnia di un amico.

A quanto risulta, l’ex bomber della Vecchia Signora ha rifiutato inizialmente di sottoporsi all’alcoltest, per poi acconsentire dopo alcune discussioni con gli agenti. Le analisi hanno dato esito positivo, confermando i sospetti dei poliziotti.

L’ex centravanti francese è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e oltraggio. Gli agenti sul posto hanno provveduto a ritirargli la patente, mentre il Suv su cui viaggiava Trezeguet, reduce da una festa in un locale cittadino, è stato sequestrato.