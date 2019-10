Trifole alla meneghina

E così Milano organizzerà la sua fiera nazionale del tartufo. Non gli importa che ne esista già una internazionale ad Alba fin dal 1929, e neanche che di fiere e sagre del tartufo in Italia ce ne siano già una trentina. Bauscia vuole, Bauscia prende. Volete un po’ di curiosità sulla trifola? Innanzitutto il nome: “Tuber Magnatum Pico”. Le prime due parole sono latine, e significano “tubero dei grandi” (una volta il tartufo era detto anche “aglio dei ricchi”). Ma Pico cosa vuol dire? Pico è un antico dio italico, un nome (Pico della Mirandola), un’isola delle Azzorre, un pittoresco borgo ciociaro, un pregiato vino bianco veneto, una pompa per il travaso dei fluidi, un prefisso di piccolezza… che c’entra col tartufo? C’entra perché si chiamava così Vittorio Pico, il botanico che lo battezzò nel 1788. Chissà se la fiera di Milano avrà successo. Nasce già alla milanese, senza poesia. Niente trifulau (i cercatori), ma solo ditte di commercianti, specializzate. Niente vendite in nero, bancarelle, atmosfera di paese: tutto registrato (ingresso 5 euro), inquadrato e caro come all’Expo. Ad Alba in questi giorni il tartufo bianco ha raggiunto la quotazione di 3mila euro al chilo. Nel 1929, quando nacque la fiera albese, costava 200 Lire al chilo, 250 volte più delle mele e 60 volte più del litro di nebbiolo. Oggi sarebbero 200 euro al chilo, e non 3mila. Colpa del benessere: la domanda cresce, e l’offerta, più o meno, è sempre quella. Ma una curiosità ve la voglio rivelare, prima di chiudere: lo sapevate che molti trifolau vengono in autunno a Torino col cane a cercare i loro tesori lungo i viali di certi parchi e ville della collina? Questo, almeno, Milano non ce lo potrà rubare.

