Tripadvisor del sesso

Anche il sesso a pagamento ha i suoi analisti. Come la borsa, il mercato immobiliare e l’alta finanza. Tanto da stilare, come in una sorta di Tripadvisor dell’alcova, le escort, ma pure i trans più “cliccati” secondo una statistica accurata con tanto di voti, preferenza e “referenze”. Roba da far impallidire le norme arrugginite della Legge Merlin e di chi, in nome di falsi pudori, continua a negare l’apertura delle case chiuse con l’imprimatur dello Stato. Case che esistono a centinaia, in centro come in periferia, con le ragazze che impazzano sui siti e offrono, senza controlli né restrizioni i loro servizi svelando tutto, ma proprio tutto. E in cambio ricevono commenti e pure applausi per le loro “originalità”. A svelare ai più queste occasioni di incontri diciamo così commerciali, è il sito specializzato www.escort-advisor.com. Che per rispettare la regola della precisione statistica delinea pure un quadro preciso delle escort professioniste che sarebbero in tutto oltre mille solo in Torino e provincia, per la maggior parte italiane (37%) seguite da brasiliane, russe, romene, spagnole e colombiane. Idem dicasi per i trans di cui tuttavia non è noto il numero.

Insomma esiste, pure certificato a suo modo, un esercito del sesso, sempre pronto e disponibile visto che si legge persino qualche 24 ore su 24. E si declina un servizio a domicilio per i disabili. Ovviamente tutto a scapito della salute e della sicurezza, in spregio totale al fisco. E con il rischio sempre possibile dello sfruttamento. A conti fatti sarebbe meglio guardare in faccia la realtà e cambiare le leggi che – come dimostrato – finiscono per lasciare spazio a chi vive ai margini della società e ne sfrutta vizi e perversioni.

fossati@cronacaqui.it