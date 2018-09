Il triste requiem delle fontane. In periferia sono tutte spente

Senz’acqua, stracolme di pietre o rifiuti. Le fontane sono la faccia più triste dei nostri quartieri. Se in centro due su tre sono spente, la situazione nelle periferie diventa drastica. E’ sufficiente camminare lungo parchi e giardini, da Mirafiori Sud a Falchera, per trovare un bel po’ di cattivi esempi. Nessuna fontana, infatti, è accesa o tenuta in buono stato. Piazzale Pola, a Mirafiori Sud, era stato al centro di un programma di recupero urbano mediante il ripristino della banchina alberata e la creazione di una sorta di “stanza all’aperto” sviluppata intorno a una fontana da cui un tempo sgorgava acqua. Un tempo, appunto, perché oggi dall’impianto non esce più nulla. Stesso discorso per le fontanelle di piazza Livio Bianco a Mirafiori Nord, per le quali tre anni orsono era anche nata una pagina Facebook che ne chiedeva la riapertura, dopo che il Comune le aveva chiuse perché considerate troppo onerose. Spostandoci di poche centinaia di metri, troviamo la fontana del parco Lineare, in corso Tazzoli. Anche questa, senz’acqua.

