Ennesimo incidente sul lavoro nel Torinese. Questa mattina, nell’azienda del settore logistico Gls di Trofarello, un operaio di 25 anni è stato investito da un muletto alla cui guida c’era un collega.

Soccorso dai medici del 118 e poi trasportato in ospedale, per fortuna le sue condizioni non risultano gravi. Sulla vicenda ci sono accertamenti in corso da parte dei carabinieri.