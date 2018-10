Tronchi ammassati sui ponti. «Servono ancora 13 milioni»

Dall’ultima terribile alluvione che colpì il Piemonte nel novembre del 2016 sono passati quasi due anni, eppure lo stato dei nostri fiumi continua a destare molta preoccupazione. Dalle passerelle sulla Dora passando per i ponti sullo Stura, il quadro non è certo dei migliori. A preoccupare sono principalmente i tronchi che giacciono sull’alveo del fiume, in corrispondenza dei ponti. Questi, oltre a rischiare di formare una diga che impedirebbe il passaggio dell’acqua, spingono sulle colonne dei ponti, danneggiandoli inevitabilmente.

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI