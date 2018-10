«Troppe code in piazza Baldissera». E adesso il Comune corre ai ripari

Cinquanta minuti per aggirare l’inferno Dantesco di piazza Baldissera in orario di punta. Seimila i veicoli che transitano sul Viale della Spina durante le ore di punta. Sono i numeri da incubo snocciolati ieri dall’assessora alla Viabilità della Città, Maria Lapietra. Numeri che aprono, inevitabilmente, una piccola crisi attorno al passante ferroviario. Da quando il Comune ha aperto anche il tratto tra piazza Baldissera e via Breglio, il traffico è salito alle stelle. In due occasioni due ingorghi hanno lentamente mandato in tilt la viabilità. Con auto in coda per chilometri. E i conseguenti problemi di inquinamento acustico e smog. «Sappiamo che si sono verificati dei problemi – ha spiegato Lapietra – e abbiamo intenzione di correre ai ripari».

