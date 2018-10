Troppe infiltrazioni nella scuola, edificio “sorvegliato speciale”

Maggiori controlli per evitare problemi nelle scuole cittadine. Con questo obiettivo gli uomini di Gesin, la società partecipata comunale di Venaria che si occupa di manutenzione, hanno messo in atto un piano straordinario di verifica strutturale, in particolare della scuola materna del quartiere Gallo-Praile, di via Pretegiani. Un edificio già al centro di numerose polemiche per la presenza di difetti di costruzione nella copertura e nell’impermeabilizzazione del tetto, che hanno causato, anche recentemente, problemi di infiltrazioni.

«Al momento sono presenti infiltrazioni nel refettorio, nell’atrio e sul corridoio, proprio davanti alla porta di ingresso di un’aula. Oltre che nell’aula dei rossi, dove è stato purtroppo necessario spostare i bambini. La situazione è sotto controllo e non sono per fortuna emerse ulteriori criticità», denuncia il sindaco della Reale, Roberto Falcone. Per questo motivo, il primo cittadino ha annunciato l’imminente avvio dei lavori: «Stiamo lavorando da un lato per eseguire un intervento temporaneo, dall’altro per anticipare anche le risorse per effettuare i lavori di ripristino della copertura, oltre che la relativa progettazione». Ci sarà anche un’azione di carattere legale: «Visto che è stata realizzata solo nel 2011, abbiamo contestato i lavori alla ditta e le procedure legali sono in corso».

Una situazione che preoccupa non poco Marco Scavone, consigliere d’opposizione tra le fila della Lega Nord: «La materna del Gallo Praile è solo uno degli ultimi episodi di problemi all’interno delle scuole cittadine. Se andassimo a fondo, troveremmo problemi ovunque. Occorre agire, con un piano di interventi rapido. Il rischio è che il prossimo anno altre scuole vengano chiuse».

Intanto, martedì mattina si terrà il sopralluogo nelle scuole cittadine richiesto e ottenuto dal capogruppo dei Moderati, Maurizio Russo.