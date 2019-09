Troppi impegni in Parlamento, Fassino lascia la Sala Rossa: “Ma Appendino potrà sempre contare su di me”

Piero Fassino lascia la “Sala Rossa“. L’ex sindaco di Torino ha deciso di rassegnare le dimissioni dalla carica di consigliere comunale (sedeva nei banchi dell’opposizione, in quota Pd). Sarà sostituito dalla preside della scuola Tommaseo, Lorenza Patriarca, prima dei non eletti nelle liste dem alle ultime Comunali.

“LASCIO PER GLI IMPEGNI PARLAMENTARI”

“I maggiori impegni parlamentari che mi derivano dallo scenario politico creatosi con la formazione del nuovo governo, confliggono obiettivamente con la possibilità di assicurare una partecipazione costante al Consiglio comunale, che, invece, richiede una presenza adeguata alla responsabilità che ogni eletto ha verso le istituzioni e i cittadini” ha spiegato l’ex segretario dei Ds.

MA MIO IMPEGNO PER TORINO PROSEGUIRA’

“Per queste ragioni – ha aggiunto – dovendo concentrare la mia attività sul mandato parlamentare, ho rassegnato le dimissioni da Consigliere comunale. Termina oggi il mio mandato amministrativo, ma non il mio impegno per Torino che proseguirà con immutata attenzione in Parlamento a sostegno di ogni scelta utile al bene della città che amo e che è tanta parte della mia vita”.

L’APPELLO ALL’AULA ED ALLA APPENDINO

Fassino si è poi rivolto all’aula (“qui ho trascorso vent’anni, il mio impegno non verrà mai meno”) ed alla prima cittadina Chiara Appendino dicendosi “consapevole che ciascuno di noi, pur nella differenza delle posizioni, è mosso dall’unico fine del bene di Torino”. “Per parte mia – ha aggiunto – ho sempre cercato il meglio della città. Al sindaco, consapevole della fatica che pesa sulle spalle di chi ha la responsabilità di guidare la città, auguro di poter realizzare le migliori cose per la città che entrambi amiamo e sa che per questo potrà sempre contare sulla mia disponibilità“.

IL MESSAGGIO DELLA PRIMA CITTADINA

Da parte sua, la sindaca del Movimento 5stelle ha parlato di “scelta di rispetto per la città per il quale lo ringrazio”. “Grazie Fassino – ha aggiunto – visto il legame con questa città immagino che per lei sia stata una scelta sofferta. Ci sono stati scontri, anche forti, ma c’è sempre stato rispetto reciproco. Sono sicura che continuerà a lavorare per sostenere il nostro territorio e la ringrazio a nome di tutta la città”.

IL CASO DEGLI INCARICHI MULTIPLI

La decisione dell’esponente dem è arrivata dopo le polemiche, scaturite nei giorni scorsi, sugli incarichi “multipli” collezionati dai consiglieri comunali del Pd. In particolare Monica Canalis – vicesegretaria regionale del partito di Zingaretti e consigliera in Comune, Città metropolitana e Regione – che si era detta pronta a lasciare la carica in Consiglio a patto che il tema dell’incompatibilità previsto dallo statuto del partito avesse interessato anche altri eletti. Il riferimento, guarda caso, era proprio a Fassino.