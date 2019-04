Troppi medici in fuga dal pronto soccorso. E mancano i laureati

Una fuga a gambe levate, è il caso di dire, quando la questione che scotta è un posto di lavoro come medico in pronto soccorso. Sono sempre di più i medici urgentisti che, sempre meno attratti dalla professione, migrano verso altre specialità, come, a titolo di esempio, la medicina interna. Senza contare poi che di nuovi “medici coraggio” in trincea (il pronto soccorso) ne mancano sempre di più all’appello. La colpa? Turni massacranti e usuranti, quindi altissimi rischi di errore, a cui si aggiungono, sempre più frequentemente, aggressioni da parte di pazienti, mancata valorizzazione della specializzazione e limitate possibilità di carriera universitaria e per l’attività intra ed extramoenia. Il risultato? Oggi si vedono pochissimi medici urgentisti in corsia e molto probabilmente non se ne vedranno più all’orizzonte. Un dato su tutti: i concorsi vanno deserti.

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++