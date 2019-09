«Troppi modelli erano copie di Fiat: ecco perché Lancia non ha appeal»

Ci sono personaggi che più di altri hanno legato il proprio nome a un marchio. Miki Biasion, classe 1958, campione del mondo di rally nel 1988 e nel 1989 con la Delta Integrale, è uno di questi. Negli anni ’80, alla guida di quella che oggi è ricordata come una delle Lancia più riuscite di sempre, ha fatto sognare milioni di italiani.

Lancia e Biasion, per gli appassionati, sono quasi sinonimi…

«È vero. D’altronde per me parlare di Lancia è come parlare di una grande storia d’amore iniziata quando ero un ragazzino»

In che senso?

«Mia madre era appassionata di auto e mi portava sempre a vedere le corse. Una volta a Bassano del Grappa, dove sono nato e cresciuto, passò una tappa del rally di Montecarlo. In quell’occasione chiesi un autografo a Sandro Munari, che allora guidava una Fulvia Hf. Rimasi subito affascinato da quella macchina e dalla figura del pilota, acclamatissimo e trattato da tutti come un vera star».

