Troppi ostacoli per il disabile: «Ci serve una casa per Aldo»

IL CASO In via De Martiis non c'è l'ascensore. La madre si appella al Comune

Una casa senza le barriere architettoniche. E’ il sogno di Giacomo e Sandra, genitori di Aldo. Un ragazzino di 16 anni affetto da tetraparesi spastica dalla nascita dovuta da un’infezione presa in gravidanza. Una storia difficile, quella di una famiglia che oggi, anche attraverso l’aiuto della Nida, si rivolge al Comune nella speranza di trovare una soluzione.

Sì perché la famiglia, che abita al primo piano di un palazzo di via De Martiis, in zona Lucento, deve fare i conti con due rampe di scale, per un totale di 26 scalini. E con l’assenza dell’ascensore che rende il tutto molto complicato. Inoltre anche dentro l’alloggio non mancano le noie: il bagno è stretto e la vasca non è adeguata alle esigenze di un disabile.

«La carrozzina di Aldo – racconta la mamma – pesa circa quaranta chili. A questo bisogna aggiungere il peso del bimbo. Salire e scendere da quelle scale è diventato un problema». Nemmeno l’opzione pedana, per via della struttura del palazzo, è percorribile. Per questo motivo Giacomo e Sandra lasciano sempre la carrozzina nell’atrio, portando Aldo in braccio per un piano. «Questo fa sì che le uscite si limitino solo per mandarlo al centro diurno di Falchera». Un centro dove Aldo trova tanti amici «e dove noi vogliamo continuare a mandarlo».

Da piccolo Aldo rideva, muoveva le gambe, le braccia, mangiava per bocca ma con il passare degli anni la situazione è cambiata in peggio. «A livello muscolare è venuta a mancare la fisioterapia mentre la neurologa che si occupava dell’epilessia di Aldo non ci seguiva in modo adeguato ed è per questo che abbiamo deciso di andare per ben 4 anni al Sant’Orsola di Bologna».

In seguito la famiglia è riuscita a trovare altro aiuto a Torino, presso l’ospedale Martini. «Ma quando viene ricoverato per più di un mese in ospedale, l’Inps mi chiede indietro i soldi relativi al ricovero» continua la mamma. «Ora ci auguriamo che qualcuno ci aiuti, o almeno che si mettano una mano sul cuore e aiutino Aldo».