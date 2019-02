Troppi pregiudicati tra i clienti, chiuso un altro bar a Santa Rita

Altro bar chiuso a Santa Rita su disposizione del questore di Torino Francesco Messina: è il terzo in poco più di un mese. Sigilli al ‘Ghersi’ di via Tripoli, che dovrà restare chiuso per i prossimi 15 giorni.

Alla base del provvedimento il fatto che il locale è considerato ritrovo di “persone potenzialmente pericolose per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini”, la stessa motivazione che aveva portato alla sospensione della licenza per due bar situati poco distante, in via Gorizia.

“I ripetuti controlli effettuati nel 2018 dal personale del commissariato San Secondo – si legge in una nota della Questura – hanno consentito di verificare che il bar ‘Ghersi’ è frequentemente caratterizzato da una presenza significativa di persone pregiudicate e/o pericolose”.