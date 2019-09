Troppi pregiudicati tra gli avventori, chiusi due locali a Mirafiori [FOTO]

Nel corso di un controllo straordinario eseguito la scorsa settimana da personale del commissariato Mirafiori insieme ad agenti del reparto prevenzione crimine Piemonte era stata riscontrata la presenza, in due esercizi commerciali, di diversi avventori con precedenti di polizia a carico.

Simili riscontri avevano avuto precedenti controlli eseguiti nel corso dell’anno, circostanza che ha fatto ritenere il fenomeno come non occasionale. Per questo motivo ai titolari dei due esercizi è stato notificato il provvedimento di sospensione della licenza di pubblica sicurezza per quindici giorni.

Su disposizione del questore di Torino i due locali dovranno restare chiusi, considerato che il locale è frequentato da persone pregiudicate e pericolose per la sicurezza dei cittadini e per l’ordine e la sicurezza pubblica.