Troppi pregiudicati in sala giochi. Sospesa licenza per 15 giorni

Non è la prima volta che la sala giochi sale alla ribalta delle cronache, Nel dicembre scorso un 65enne, assiduo frequentatore del locale, dopo aver per l’ennesima volta perso tutti i suoi soldi alle slot machine, sorretto dai fumi dell’alcol, non aveva trovato di meglio che sfondare per vendetta la vetrina della sala giochi con la sua Opel Corsa.