Troppi pregiudicati nel bar di corso Palermo: scatta la chiusura [LE FOTO]

Uno degli avventori è stato trovato in possesso di droga. Tra loro c'era anche chi arrecava disturbo al resto della clientela

Licenza sospesa per 10 giorni

Licenza sospesa per 10 giorni. E’ quanto deciso dal questore di Torino nei confronti dei titolari di un bar-ristorante di corso Palermo a Torino. La decisione è stata presa in seguito a quanto scoperto dagli agenti del commissariato Barriera Milano nel corso di un controllo straordinario del territorio che li ha portati all’interno del locale.

TROPPI PREGIUDICATI

Qui, infatti, le forze dell’ordine hanno riscontrato la presenza di alcuni clienti gravati da precedenti di polizia. Uno, in particolare, aveva anche della droga. Come se non bastasse, tra loro c’era pure chi arrecava disturbo ai presenti. Ad aggravare il quadro, infine, il fatto che i balordi avessero assunto un atteggiamento ostile nei confronti dei poliziotti.

SCATTA LA CHIUSURA

Considerato che il locale era frequentato da persone pregiudicate e pericolose per la sicurezza dei cittadini e per l’ordine e la sicurezza pubblica, il Questore ha emesso un provvedimento di chiusura per l’esercizio.