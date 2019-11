Troppi pregiudicati nel bar e slot machine installate a due passi dalla scuola: maximulta per il titolare

La scoperta degli agenti del commissariato San Secondo in un locale di via Gorizia

Troppi pregiudicati nel locale e slot machine installate a due passi da un istituto scolastico, ritenuto “obiettivo sensibile” ai sensi della disciplina regionale. Per questo motivo il titolare di un bar di corso Gorizia a Torino, si è visto comminare una maximulta dagli agenti del commissariato San Secondo, entrati in azione insieme agli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, nell’ambito di un vasto servizio di controllo del territorio.

CONTROLLATE 34 PERSONE E DUE BAR

Complessivamente gli agenti hanno controllato 34 persone e due bar, uno ubicato in corso Vittorio Emanuele II (in passato già destinatario di chiusura per 15 giorni), e l’altro, appunto, in via Gorizia.

NEL BAR PREGIUDICATI E APPARECCHI DA GIOCO

In entrambi i locali, le forze dell’ordine hanno riscontrato la presenza, tra i clienti, di persone con precedenti a carico. In particolare, nel bar di via Gorizia, i poliziotti hanno trovato apparecchi da gioco installati in contrasto con la disciplina regionale, vale a dire a meno di 250 metri di distanza da “obiettivi sensibili”, in questo specifico caso, un istituto scolastico.

SCATTA LA MAXIMULTA

Per questa violazione, l’esercizio commerciale è stato sanzionato per 4mila euro. Per le altre violazioni riscontrate la sanzione è stata di oltre 2.300 euro. Già nel maggio di quest’anno, lo stesso locale era stato stangato con una multa di oltre 8.400 euro.